"Женева плюс": президент хочет видеть Крым приоритетом в повестке дня стран-партнеров

Крым должен оставаться в первых пунктах повестки дня стран-партнеров Украины.

Такое мнение президент Украины Петр Порошенко выразил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Крым должен оставаться в первых пунктах повестки дня наших стран-партнеров, здесь сделано буквально за последние дни несколько прорывных ключевых вещей», - заявил он.

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«Для того, чтобы создать площадку, формат, где мы это должны обсуждать, Украина подала абсолютно четкие и прозрачные предложения - там должны быть ЕС, США, приобщиться к этому должны страны-гаранты Будапештского меморандума. Назвать этот формат можно «Женева плюс» и немедленно начать консультации об организации такого процесса как освобождение незаконно арестованных и вообще обеспечение соблюдения прав крымскотатарского народа, и разработку «дорожной карты» по деоккупации Крыма, которая будет предусматривать огромное количество шагов, начиная от обеспечения международного давления (на Россию - УНИАН), четкую программу действий касательно санкций и заканчивая судебными процессами», - отметил президент.