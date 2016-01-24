В оккупированный Крым прибудет миссия ПАСЕ по соблюдению прав человека
Украина инициирует на международном уровне обсуждение результатов работы в Крыму турецкой миссии.
Президент Украины Петр Порошенко ожидает в ближайшее время на визит во временно оккупированный Крым миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по соблюдению прав человека.
Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.
«Мы ожидаем в ближайшее время миссию ПАСЕ по соблюдению прав человека в Крыму, в первую очередь - представителей крымскотатарского народа», - заявил президент.
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Он также добавил, что Украина инициирует на международном уровне обсуждение результатов работы в Крыму турецкой миссии.
«Мы организуем широкое обсуждение миссии, которая вернулась из Крыма и организована Турцией, результаты ее поразительно шокирующие, и мир должен о них знать», - отметил Порошенко.