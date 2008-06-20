Крым высказывает кадровые претензии к Ющенко и Тимошенко

Президиум Верховной Рады Крыма обращается к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой приостановить действие законодательного акта Кабинета министров о назначении генерал-майора Николая ИЛЬИЧЕВА на должность заместителя министра внутренних дел Украины - начальника Главного управления МВД Украины в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня заявлении Президиума парламента автономии.

Депутаты напомнили, что в соответствии с Конституцией АРК согласование назначения на должность начальника крымской милиции и освобождения от этой должности дает Верховная Рада автономии.

Депутаты отметили, что парламент Крыма отказался согласовать назначение Н.ИЛЬИЧЕВА на должность и направил свое решение премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, однако Кабмин все же назначил его начальником милиции автономии. Таким образом, считают крымские депутаты, правительство нарушило правовые основы и гарантии статуса Автономной Республики Крым и ВР Крыма.

В этой связи Президиум парламента Крыма просит Президента приостановить акт Кабмина с одновременным обращением в Конституционный Суд Украины о его конституционности, либо просит В.ЮЩЕНКО потребовать от Кабмина отменить «незаконно принятый акт».

Кроме того, Президиум ВР Крыма требует премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО отменить акт о назначении Н.ИЛЬИЧЕВА.

Помимо этого, Президиум крымского парламента требует от Ю.ТИМОШЕНКО внести представление в Верховную Раду Украины об освобождении Петра КРУПКО от должности министра Кабинета министров в связи с его высказываниями. (В комментарии одному из изданий по поводу назначения Н.ИЛЬИЧЕВА П.КРУПКО, в частности, заявил, что «если будем согласовывать вопросы назначения милиционеров с местными «ворами в законе», то мы никогда не наладим борьбу с преступностью» - УНИАН).

По мнению депутатов ВР Крыма, П.КРУПКО нарушил положения статьи закона «О государственной службе», устанавливающей нормы этики поведения госслужащего, а также Общие правила поведения госслужащего. «Зарвавшегося чиновника нужно отправить в отставку», - заявил крымский вице-спикер Михаил БАХАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2007 года министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО назначил Н.ИЛЬИЧЕВА и.о. начальника крымской милиции.

13 июня 2008 года министр подписал представление на имя премьер-министра Украины о назначении и.о. начальника крымской милиции Н.ИЛЬИЧЕВА заместителем министра МВД Украины – начальником Главка крымской милиции. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что все задачи, возложенные на Н.ИЛЬИЧЕВА, выполняются, о чем свидетельствуют результаты работы, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Министр внутренних дел Украины также отметил, что Н.ИЛЬИЧЕВ будет работать начальником Главного управления МВД Украины в Крыму, даже если Верховная Рада автономии откажется утвердить его назначение.

18 июня Верховная Рада Крыма отказалась согласовать назначение генерал-майора Н.ИЛЬИЧЕВА на должность начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

В тот же день Кабмин назначил Н.ИЛЬИЧЕВА на эту должность.