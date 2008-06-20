Томенко представил, как ПР снимает Тимошенко через включения с яхт

Народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что процедура увольнения правительства должна четко отвечать процедуре назначения и проходить путем поднятия рук депутатов.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН, комментируя инициативу фракции Партии регионов относительно заслушивания отчета правительства и его возможной отставки.

Н.ТОМЕНКО отметил, что с пониманием относится к такой инициативе оппозиции. При этом он напомнил, что регламентом Верховной Рады предусматривается заслушивание не отчета правительства, а заслушивание Программы деятельности Кабинета министров. При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, ВР до сих пор не приняла Программу деятельности Кабмина, хотя она давно направлена в парламент.

По его словам, если абстрагироваться от этого момента, то «нужно четко понимать, что голосование за увольнение должно проходить руками».

Как сказал Н.ТОМЕНКО, если оппозиция способна физически собрать для этого 226 голосов депутатов, то с правовой точки зрения будет правильным, чтобы процедура увольнения Кабмина проходила по принципу процедуры назначения – путем поднятия рук.

Н.ТОМЕНКО также напомнил, что ни для кого не является секретом тот факт, что большинство депутатов от оппозиции уже находятся на отдыхе. «Но если будет большое желание, то фракция Партии регионов найдет возможность привезти депутатов из экзотических мест или обеспечить прямые включения с яхт», - пошутил народный депутат.