Литвин проводит эксперимент в Верховной Раде

Фракция Блока Литвина, скорее всего, не будет принимать участие в голосовании ни за какие законопроекты, которые будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Народной партии.

«Мы хотим дать возможность коалиции, если таковая есть, показать себя. Если же ее нет, то лидеры должны честно об этом заявить», - отметил В.ЛИТВИН.

По его мнению, ситуация, сложившаяся в последние дни в парламенте, может затянуться на неопределенный срок.

«Я думаю, что такая бесцветная ситуация будет продолжаться и в дальнейшем», - сказал лидер блока.