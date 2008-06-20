Литвин проводит эксперимент в Верховной Раде
09:49, 20 июня 2008Политика
1734 0
Нардеп результат предвидит
Фракция Блока Литвина, скорее всего, не будет принимать участие в голосовании ни за какие законопроекты, которые будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Народной партии.
«Мы хотим дать возможность коалиции, если таковая есть, показать себя. Если же ее нет, то лидеры должны честно об этом заявить», - отметил В.ЛИТВИН.
По его мнению, ситуация, сложившаяся в последние дни в парламенте, может затянуться на неопределенный срок.
«Я думаю, что такая бесцветная ситуация будет продолжаться и в дальнейшем», - сказал лидер блока.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter