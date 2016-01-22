Суд перенес рассмотрение жалобы на решение о содержании Корбана под стражей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил судья-докладчик Денис Масенко. 25 января заседание суда начнется в 10.00.

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Прокурор Александр Голинченко во время оглашения ходатайств просил приобщить к материалам дела Корбана копию приказа прокуратуры Киева от 30 ноября 2015 года об определении места расположения органа предварительного расследования - следственного управления прокуратуры столицы. Прокурор не смог предоставить оригинал приказа, потому что он, по его словам, "находится в материалах прокуратуры города Киева".

Голинченко пояснил, что речь идет об определении места дислокации следственных подразделений столичной прокуратуры по делу Корбана.

Судья Масенко заявил, что в связи с тем, что решение вопроса о приобщении приказа невозможно без оригинала документа, рассмотрение дела откладывается.

Сторона защиты просила продолжить слушание сегодня.

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Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте имени Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.

15 января Корбана выписали из Института имени Амосова и перевели в следственный изолятор СБУ.