Голосуй, не голосуй - будет Янукович

Фракция “Наша Украина” будет голосовать в свободном режиме относительно кандидатуры на должность премьер-министра.

Об этом сообщила журналистам руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ.

По ее словам, такое решение было принято на заседании фракции, сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

Как сообщал УНИАН, голосование за утверждение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра по предоставлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО запланировано провести завтра на утреннем заседании Верховной Рады.