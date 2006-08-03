Голосуй, не голосуй - будет Янукович
19:03, 03 августа 2006Политика
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НУ будет голосовать в свободном режиме относительно кандидатуры премьер-министра
Фракция “Наша Украина” будет голосовать в свободном режиме относительно кандидатуры на должность премьер-министра.
Об этом сообщила журналистам руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ.
По ее словам, такое решение было принято на заседании фракции, сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.
Как сообщал УНИАН, голосование за утверждение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра по предоставлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО запланировано провести завтра на утреннем заседании Верховной Рады.
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