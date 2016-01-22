Порошенко в День соборности: сине-желтые цвета вернутся на Донбасс и в Крым

Об этом говорится в обращении президента по случаю Дня Соборности Украины.

Порошенко отметил, что Соборность — это "неделимое целое из всех украинских земель, которые некогда принадлежали разным империям, а теперь объединены в независимую европейскую украинскую державу", а также это "большая крепкая семья для всех граждан Украины".

"Мы говорим на украинском, русском, крымскотатарском и других языках, но консолидирует нас единый государственный - украинский. Мы ходим в разные церкви, но Бог у нас один. И земля наша одна на всех", - подчеркнул глава государства и отметил, что "у нас общий враг, и цель – общая".

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Президент отметил, что не забудет того "всплеска украинского патриотизма", который демонстрировал "сине-желтый Донецк" во время Евро-2012.

"Эти цвета вместе с трезубцем вернутся на свое законное и естественное место в Донецке и Луганске, в Симферополе и Севастополе", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что украинцы почти 25 лет назад именно на референдуме поддержали восстановление независимости.

"И с тех пор каждый день конкретными делами говорим решительное, громкое и многомиллионное "да" - соборной, свободной, неделимой Украине", - говорится в обращении.

Порошенко подчеркнул, что Соборность - это и унитарное устройство государства, и категорический запрет на импорт разрушительных и неприемлемых для Украины идей федерализма.