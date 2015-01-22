Порошенко: Украина не будет федеративной, а останется унитарным государством

Об этом говорится в поздравлении президента по случаю Дня Соборности. В поздравлении он напомнил, что на протяжении последнего года десятки тысяч воинов, сотни тысяч волонтеров, миллионы и миллионы граждан поднялись на защиту единства и территориальной целостности Украины. «Еще никогда День Соборности не был таким большим, выстраданным и заслуженным праздником, как сегодня», - отметил Петр Порошенко.

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«Наш враг грубо просчитался. Хотел нас уничтожить, а сделал сильными как никогда. Украинская политическая нация окончательно утвердилась на всем пространстве - западном, восточном, северном, южном и центральном. Она объединила представителей разных этносов и носителей разных языков. А наши русскоязычные соотечественники продемонстрировали, что Украину на русском языке они любят не меньше, чем украиноязычные на украинском», - отметил президент.

Он подчеркнул, что в настоящее время почти 100% граждан - за единую страну. И значительное большинство украинцев видит ее именно унитарной, а не федеративной.

"Есть принципиальные вещи, которые не могут быть предметом ни для какого компромисса. Во-первых, Украина не будет федеративной, а останется унитарным государством. Во-вторых, европейский выбор не подлежит дискуссии. В-третьих, единственным государственным языком есть и будет украинской", - отметил президент.

В то же время он добавил, что никто и никогда не будет посягать на право людей говорить на русском и на других языках, свободно применять их дома, на улице, на работе. Дополнительной гарантией такого права станет децентрализация, которая коснется и гуманитарной политики.

"С соборностью в уме, с единой Украиной в сердце мы все вместе навсегда будем единой украинской политической нацией, в составе которой в равной мере комфортно будут чувствовать себя все этносы", - подытожил президент.