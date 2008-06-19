Янукович подозревает, что Яценюк играет на чьей-то стороне

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что у возглавляемой им фракции «есть вопросы» к председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

По его словам, если А.ЯЦЕНЮК «будет исполнять свои обязанности и не будет играть на чьей-то стороне, то у нас не будет вопросов, но сейчас у нас есть вопросы».

Он отметил, что в ВР обязательно должен быть заслушан отчет правительства относительно экономической ситуации в стране. «Это требования наших избирателей, половины Украины. Поскольку люди хотят услышать, что будет дальше и почему произошло так, что каждый человек фактически теряет на таком страшном повышении цен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на сегодня существует заговор председателя ВР «с рядом политических сил относительно затягивания работы парламента”. По его словам, политические силы, входившие в коалицию, хотят, чтобы эта сессия была закрыта и тогда «можно пересидеть» ситуацию. Он подчеркнул, что именно с этой целью и была сегодня заблокирована трибуна и президиум парламента.