Яценюк прокричал о закрытии вечернего заседания ВР
16:21, 19 июня 2008Политика
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БЮТ не пустил спикера в президиум
После 16.00 председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК вышел в сессионный зал, но фракция БЮТ, которая продолжила блокирование парламентской трибуны, не дала ему возможности зайти в президиум.
Поэтому он громко объявил о закрытии вечернего заседания.
«Вы видите, что парламент заблокирован, и политического согласия нет», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
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