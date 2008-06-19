Яценюк прокричал о закрытии вечернего заседания ВР

После 16.00 председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК вышел в сессионный зал, но фракция БЮТ, которая продолжила блокирование парламентской трибуны, не дала ему возможности зайти в президиум.

Поэтому он громко объявил о закрытии вечернего заседания.

«Вы видите, что парламент заблокирован, и политического согласия нет», - сказал А.ЯЦЕНЮК.