Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Брюссель с однодневным рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита она планирует встретиться с Генеральным секретарем Совета ЕС, Высоким представителем по совместной внешней политике и политике безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.

Также Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в саммите Европейской народной партии, в рамках которого предусмотрена ее встреча с руководителями правительств европейских государств.

В ходе визита премьер-министра сопровождает министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, который планирует сегодня провести встречу с Комиссаром Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ, а также вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.