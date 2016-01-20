В ПАСЕ ожидают первые результаты деятельности Антикоррупционного бюро: пока нет фактов для оценки его работы

18:34, 20 января 2016
Политика
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В Парламентской ассамблее Совета Европы ожидают первые результаты деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

ПАСЕ / en.wikipedia.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом докладчик Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ Микеле Николетти сказал на брифинге в Киеве.

Таким образом он ответил на вопрос о начале деятельности НАБУ и прокомментировал, сможет ли этот орган что-то изменить в Украине.

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В частности, Николетти отметил, что в настоящее время он не имеет конкретных фактов, которые бы позволили сделать оценку деятельности НАБУ. Он заявил, что лишь получил информацию о структуре, функциях и полномочиях этого института.

"Мы ожидаем первые результаты в деятельности этого органа", - сказал Николетте.

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