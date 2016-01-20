Порошенко поручил представительству в АР Крым работать активнее

Как сообщает пресс-служба президента, указом президента его представительству в АРК поручено во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления активизировать работу по ряду задач.

Так, представительство должно способствовать соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории или переселились с нее и находятся на территории Украины, в частности, принимать меры по поддержке и обеспечению политических, социальных, информационных, культурных и иных связей с гражданами Украины, проживающими на временно оккупированной территории.

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Также представительство президента в АРК должно активнее участвовать в разработке стратегических программ возвращения временно оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины.

Кроме того, указанным актом признается целесообразным временное размещение этого представительства в Херсоне, а некоторых его структурных подразделений – в Киеве.

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Указом утверждена обновленная структура представительства, в которой предусмотрены, среди прочих, служба по работе с гражданами, переселившимися с временно оккупированной территории, служба международных связей и служба по вопросам реинтеграции и деоккупации АР Крым.

Предельная численность работников представительства президента в АР Крым определена в количестве 28 штатных единиц, что на 7 единиц меньше ранее установленной.