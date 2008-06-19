Партия регионов ушла в отказ

Фракция Партии регионов не будет принимать участие в голосовании.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, сегодня на заседании фракции обсуждался вопрос «сегодняшней политической ситуации».

Он прибавил, что «все однозначно констатировали, что коалиции нет».

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что обсуждались пути того, чтобы нормально работала ВР и функционировало «нормальное правительство».