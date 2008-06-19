"Гражданская война" Тимошенко и Ющенко разочаровывает Европу

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня посетит Брюссель, где примет участие в саммите Европейской народной партии. Партия Тимошенко «Батьківщина» имеет статус наблюдателя в этом объединении консервативных политических сил, равно как и «Наша Украина» президента Ющенко.

Ранее Тимошенко говорила о том, что среди собравшихся на саммите хотела бы видеть Виктора Ющенко. Впрочем, президентский секретариат сообщил, что глава государства не сможет вылететь в Брюссель из-за «загруженности работой». В комментарии "Немецкой волне" брюссельский обозреватель по европейско-украинским вопросам Майкл Эмерсон сказал, что нескончаемая цепь открытого и скрытого противостояния команд премьера и президента Украины сегодня больше всего волнует ЕС, поскольку ослабляет позиции Киева на переговорном процессе относительно нового усиленного соглашения. А поэтому, говорит эксперт, на встречах с Тимошенко европейские должностные лица ожидают услышать ее версию событий и путей выхода из затяжного кризиса. "Внутренняя политическая ситуация в Украине чрезвычайно сложна и даже напоминает гражданскую войну между президентом и премьером. Это неблагополучный вариант демократии, который разочаровывает Европу в послереволюционных достижениях Украины», - считает Эмерсон.