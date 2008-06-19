Кильчицкая уволилась?
08:07, 19 июня 2008Политика
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Мэр подписал распоряжение - источник
Мэр Киева Леонид Черновецкий уволил заместителя председателя горадминистрации Ирэну Кильчицкую, сообщают Подробности.
"Сегодня мэр подписал распоряжение об увольнении", - сообщил источник в Киевгорадминистрации.
По его словам, Кильчицкая уволилась по собственному желанию.
Напомним, Кильчицкая была назначена заместителем председателя Киевгорадминистрации в июле 2006 года.
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