Мэр Киева Леонид Черновецкий уволил заместителя председателя горадминистрации Ирэну Кильчицкую, сообщают Подробности.

"Сегодня мэр подписал распоряжение об увольнении", - сообщил источник в Киевгорадминистрации.

По его словам, Кильчицкая уволилась по собственному желанию.

Напомним, Кильчицкая была назначена заместителем председателя Киевгорадминистрации в июле 2006 года.