ЕС призвали не допустить строительства Россией новых газопроводов в обход Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает ЕС оставаться солидарными с Киевом и не допустить строительства Россией новых газопроводов в обход Украины, которые являются политически мотивированными и не соответствуют законодательству ЕС.

Об этом он сказал во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем сегодня в Брюсселе, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

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В частности, как отмечается в сообщении, в рамках обсуждения вопросов сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере энергетики стороны обменялись мнениями о состоянии выполнения договоренностей, достигнутых по итогам трехсторонних консультаций по поставкам российского газа в Украину на зимний период 2015-2016 годов.

Важное внимание было уделено вопросам реформирования газового сектора Украины, привлечения европейских инвестиций в украинскую газотранспортную систему и необходимости дальнейшего увеличения реверсных поставок газа в Украину с территории государств-членов ЕС, говорится в сообщении.

«Климкин призвал к сохранению солидарного подхода Евросоюза с Украиной и подчеркнул в этом контексте важность предотвращения строительства новых газопроводов в обход Украины, которые являются политически мотивированными и не соответствуют законодательству ЕС», - проинформировали в МИД.

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Со стороны ЕК была подтверждена готовность к дальнейшему сотрудничеству с Украиной как надежным транзитером газа в Европу и отмечено, что приведение украинского энергетического сектора в соответствие с Третьим энергетическим пакетом предоставляет дополнительные возможности в этом контексте.