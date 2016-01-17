Россия не выполняет Минские соглашения, санкции против нее сохранятся – Грибаускайте

Об этом литовский лидер заявила в интервью телеканалу ICTV, передает Радио Свобода.

«Европа понимает и соглашается с принципами, указанными в Минских соглашениях, а их не выполняют. Поэтому санкции будут оставаться», – отметила президент Литвы.

Грибаускайте отметила, что не видит военного решения проблемы Донбасса.

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«Это длительный путь, поскольку военного решения ситуации просто нет, только дипломатический и политический», – отметила Грибаускайте.

Также она выразила сомнения, что Россия согласится на любую миротворческую деятельность на этих территориях».

Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин назвал санкции Запада в ответ на захват Крыма Россией - неразумным и вредным решением. По его мнению, реакция западных партнеров на аннексию Крыма "была ложной и направлена не на поддержку Украины, а на сдерживание роста возможностей России".