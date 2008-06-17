Тимошенко советует Литвину и не мечтать о возвращении кучмизма

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что экономический блок правительства нужно благодарить за результаты, которые он демонстрирует в своей работе, а не требовать его отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам, комментируя по их просьбе заявление лидера блока своего имени Владимира ЛИТВИНА о необходимости отставки министров этого блока.

Премьер подчеркнула, что экономический блок правительства имеет серьезные достижения.

«В таких вариантах надо благодарить экономический блок правительства, а то, что В.ЛИТВИН мечтает о возвращении «кучмизма», - это мне понятно. Пусть не мечтает, такого не будет», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 июня на пресс-конференции в Ивано-Франковске В.ЛИТВИН высказал мнение, что экономический блок правительства должен уйти в отставку ради сохранения коалиции.

«Я убежден, что люди, которые не смогли спрогнозировать тот уровень инфляции в стране, а это представители экономического блока правительства, они должны уйти в отставку», - сказал В.ЛИТВИН.

«Я сегодня далек от того, чтобы посягать на все правительство, - подчеркнул он, - но изменения, я убежден, нужны, и они даже нужны учитывая то, чтобы была сохранена та же коалиция».

По мнению В.ЛИТВИНА, «если будут действовать по принципу назначения исключительно партийных лиц и исключительно по планово-партийному принципу, которые у нас доминируют, то Украина никакой перспективы не имеет».