Штурмовавшие заседение суда над Корбаном "титушки" повредили автомобили судей - журналист

Вечером 14 января «титушки» повредили около десяти автомобилей, принадлежащих судьям Апелляционного суда Киева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Светлана Крюкова, машина которой несколько дней назад также пострадала от рук неизвестных.

«По моей информации, вчера вечером судьям Апелляционного суда города Киева на парковке под судом порезали шины – десятке машин. Судя по описанию, тем же методом и способом, что и покромсали резину на колесах моей тачки. Напомню, припаркованную прямо у больницы Амосова, где на лечение находится Геннадий Корбан – герой моей книги», – отметила Светлана Крюкова.

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Она напомнила, что по факту повреждения ее автомобиля начато досудебное расследование. По словам журналистки, в разговорах сотрудники правоохранительных органов связывают нападение с группой «титушек», которые при полном попустительстве со стороны правоохранителей совершили «штурм» зала заседаний Днепровского райсуда Киева, где судья Николай Чаус рассматривал ходатайство прокуратуры об аресте лидера УКРОПа Геннадия Корбана. Кроме того, по непроверенной пока информации, в этой группе присутствуют «спортивные журналисты», которые были замечены на выборах по 205-му округу в Чернигове, где Корбан соперничал с провластным кандидатом Сергеем Березенко.

Светлана Крюкова отметила, что информация о действиях «титушек», которые фактически закреплены за Корбаном, будет передана послам иностранным государств и представителям международных правозащитных организаций.