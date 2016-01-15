Штайнмайер и Климкин обсудили в Вене дальнейшее внедрение Минских соглашений

Об этом говорится в Twitter Федерального Министерства иностранных дел Германии.

"Штайнмайер встретился с Климкиным во время заседания Постоянного Совета ОБСЕ. Разговор относительно дальнейшего внедрения Минских соглашений", - говорится в сообщении.

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В то же время, как сообщает сайт МИД Украины, Климкин на встрече со Штайнмайером выразил полную поддержку приоритетам деятельности Немецкого председательства в ОБСЕ в 2016 году, среди которых первоочередным было определено урегулирование конфликта на Донбассе.

"Стороны обсудили состояние выполнения Минских договоренностей. Украинская сторона предоставила убедительные доказательства систематического грубого нарушения Минских договоренностей боевиками, в т.ч. применения тяжелого вооружения, которое должно быть отведено в оговоренные места. Была подчеркнута необходимость обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ на всей неподконтрольной правительству Украины территории, включая вдоль украинско-российской государственной границы", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что беспрепятственный доступ ОБСЕ к границе и достижение полного прекращения огня будут играть важную роль для продвижения комплекса вопросов урегулирования на востоке Украины. Климкин подчеркнул необходимость в дальнейшем укреплении деятельности ОБСЕ по содействию урегулированию конфликта, а также эффективного объединения усилий с другими международными организациями, которые обладают необходимым опытом и ресурсами.

Как сообщал УНИАН, вчера Штайнмайер после представления приоритетов ФРГ во время председательства в ОБСЕ подчеркнул, что террористы на востоке Украины не должны иметь иллюзий относительно получения особого статуса Донбасса, и Россия должна повлиять на них в этом вопросе.