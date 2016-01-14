Порошенко подписал закон "О государственном бюро расследований"

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подписал данный документ в ходе пресс-конференции.

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"Верховная Рада проголосовала закон "О государственном бюро расследований". Несмотря на то, что у меня есть определенные замечания к этому процессу, закон "О государственном бюро расследований" поступил мне на подпись. Я подписываю этот закон", - сказал он.