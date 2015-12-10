Закон о НАБУ на два года блокирует расследование по Евромайдану – Горбатюк

Об этом в эфире hromadske.tv рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Одновременно он подчеркнул, что проблема заложена не в самом учреждении, а в законе, который регулирует ее деятельность.

«Имеем ужасную ситуацию, когда расследование по всем чиновникам, как бывшим так и нынешним, то есть во всех процессах, которые находились в Генеральной прокуратуре остановлены легким движением руки законодателей, которые написали, что фактически с 20-го ноября полномочия этих дел прекращаются. И дела должны передаваться в Национальное антикоррупционное бюро. Опять же (...) приняв такие изменения, создали ситуацию, когда НАБУ еще не может их принять опять же, а мы уже не можем их расследовать, потому что следствие остановлено. Это не основание для закрытия, но это большой удар по самому расследованию: то есть прекращается процесс сбора доказательств, прекращается процесс различных процессуальных мер, тех самых мер пресечения в отношении подозреваемых, которые есть здесь, на территории Украины. То есть следователи лишены возможности проводить следственные действия. И вообще выписку в такой способ законодательных норм предусматривает фактическую передачу только из главного следственного управления более 400 производств, которые составляют более 10 тысяч томов. При таком штате Национального антикоррупционного бюро фактически его работа тоже на какой-то период будет заблокирована. Потому что пока следователи изучат, пока разберутся с таким количеством этих производств, и приступят – это тоже пройдет длительное время», – рассказал он.

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Горбатюк также отметил, что возможно в парламенте намеренно принимают такие нормы.

«Получается, что фактически два года эти дела никто расследовать не будет. Тогда стоит вопрос: не защитники бывших чиновников сидят в Верховной Раде, которые принимают такие законодательные акты, скажем, в правовой способ решить вопрос о закрытии этих дел не могут быть, потому что есть основания подозревать, обвинять этих людей, а находят такие способы, которые позволяют обрубить возможности дальнейшего расследования», – отметил начальник управления специальных расследований.

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Ранее в антикоррупционном бюро заявляли, что на расследование дел против чиновников по делу Евромайдана продлится два года.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель фракции "зеленых" в Европарламенте Ребекка Хармс назвала "скандальными" медлительность и нерешительность Генеральной прокуратуры Украины при поиске виновных в гибели свыше 100 человек в ходе протестов на Майдане Независимости в Киеве осенью и зимой 2013-2014 годов. По мнению Хармс, Генеральная прокуратура Украины полностью растратил кредит доверия.