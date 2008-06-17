Семенюк вернулась в Киев и ждет приглашения в парламент

Глава Фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко решила до последнего момента сохранять интригу вокруг своего увольнения. Вчера, сразу по возвращении в Киев из Турции, где председатель ФГИ проводила свой отпуск, она заявила, что еще не решила, явится ли в Верховную раду на рассмотрение вопроса о своем увольнении, пишет Коммерсантъ-Украина.

"Я только прилетела. Вот завтра (17 июня) выйду на работу, а там посмотрим",– сказала Валентина Семенюк-Самсоненко. На уточняющий вопрос, что необходимо для принятия ею положительного решения, она ответила: "Будет приглашение явиться в парламент – приду. Я человек дисциплинированный и всегда действую по закону, а не по понятиям".