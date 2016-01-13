Депутат требует от СБУ объяснить допуск в Украину Грызлова, который находится под санкциями ЕС (документ)

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

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В частности, Луценко разместил скан депутатского обращения, в котором отмечается: «Руководствуясь статьями 16, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», прошу уведомить меня об основаниях допуска СБУ на территорию государства одного из высших должностных лиц страны-агрессора, лица, которое официально включено в санкционный список Европейского Союза и Канады Бориса Грызлова».

Как сообщал УНИАН, представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Грызлов 11 января находился в Киеве.