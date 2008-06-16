Генсек НАТО отказался прогнозировать перспективы Украины

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявляет, что лишь Украина должна принять решение о евроатлантической интеграции.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Абсолютно понятно, что любой курс, который касается интеграции Украины в НАТО или ЕС является исключительно независимым и суверенным решением самой Украины, и никто другой не может принять это решение за украинцев», - сказал он.

При этом он отметил, что лишь представители Альянса могут принимать решение о приближении Украины к НАТО, в том числе и о приглашении Украины к плану действий по членству в НАТО.

Генсек отметил, что в этом процессе важно понимать, в чем заключается евроатлантическая интеграция. «Евроатлантическая интеграция не заключается в том, что на территории Украины будут размещены военные базы, не заключается в том, что будут размещены военно-морские базы, не заключается в том, что украинские военные будут вынуждены принимать участие в военных миссиях НАТО», - сказал Я.СХЕФФЕР. Он отметил, что это мифы, которые он должен сегодня развенчать.

Я.СХЕФФЕР отметил, что на сегодня Украина является единственной страной – партнером НАТО, которая принимает участие во всех операциях сил НАТО.

Генсек НАТО также отметил важность для Украины продолжить двигаться по пути реформ, в частности в сфере обороны, совместного сектора безопасности, всего того, «что составляет дорогу в НАТО».

Он заверил, что НАТО будет оказывать всевозможную поддержку Украине в проведении этих реформ. Генсек отметил, что на сегодня Украина и Альянс находятся на «важном временном этапе». «Мы имеем интенсифицированный диалог, между нами интенсифицировано взаимодействие на политическом уровне. Я не хотел бы делать никаких прогнозов по поводу дальнейших решений, но хотел бы заверить, что решения будут приниматься на основе механизма, существующего в НАТО и нигде иначе. А внешняя политика Украины определяется лишь Украиной, больше никем», - сказал Я.СХЕФФЕР.

Отвечая на вопрос журналистов, что именно Украине нужно сделать, чтобы присоединиться к плану действий по членству в НАТО в декабре этого года, генсек НАТО отметил, что все решения в Альянсе принимаются на основе практических результатов той или другой страны. «Они не базируются на количестве или факте проведенных мероприятий, они все базируются на практических результатах и эффективности работы, то же будет касаться и присоединения Украины к ПДЧ», - сказал Я.СХЕФФЕР.

Он также отметил, что НАТО будет поддерживать тесные контакты с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и представителями украинской власти и консультироваться по вопросам, которые необходимо решить до декабрьского заседания НАТО.