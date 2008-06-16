Тимошенко ждет помощи от генсека НАТО

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО высоко оценила визит членов Североатлантического Совета в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом она сказала сегодня во время встречи руководства государства с делегацией Североатлантического Совета и Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ в Секретариате Президента Украины.

«Думаю, ваше присутствие в Украине, а особенно ваши поездки по регионам, просто позволят снять определенные неадекватные наносы на вопрос НАТО, позволят гражданам Украины глубже разобраться в целях работы НАТО, в его главных приоритетах, сущности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что речь идет также о помощи «высшему руководству Украины проходить этот путь».

«Правительство является активным участником интенсивных контактов, и мы готовы проходить тот путь, который должен проходить правительство», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. Среди приоритетов такой деятельности она назвала: выполнение полного комплекса задач по реформированию всех сфер функционирования государства и общества, которые отображены в Программе правительства и составляют основу целевого Плана на 2008 год; своевременную и качественную разработку целевого Плана на 2009 год; совершенствование национальной системы координат сотрудничества Украины с Альянсом. «Еще один приоритет - это ресурсное, в первую очередь финансовое обеспечение, необходимое для углубления практического взаимодействия», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО. Отдельно она обратила внимание на важность деполитизации вопросов НАТО.

В свою очередь Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что План действий Украина-НАТО во все годы выполнялся достаточно эффективно - и в случае принятия решения о присоединении нашего государства к ПДЧ речь фактически будет идти о «Плане действий+». «Ведь 80% любых наших двусторонних отношений - это отношения, связанные с реформами, - с административной, социальной, экономической, правовой... Так что для нас любая интенсификация сотрудничества с Альянсом - это, в первую очередь, высокие стандарты, новые возможности», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, для Украины очень важным является то, что в настоящее время Альянс внутренне «существенно меняется и перестал быть классическим военным блоком». «Сегодня Альянс исповедует не военные ценности, а политические - ценности демократии, правового государства, уважения к правам человека», - сказал Председатель ВР. Бесспорно, признал он, пока восприятие НАТО в Украине не является простым. «Но это процесс, который мы должны пройти исключительно через доказательство объективной информации до украинцев и через интенсификацию нашего двустороннего диалога», - убежден А.ЯЦЕНЮК.