Иванов: российский флот защищает рубежи как России, так и Украины

Вице-премьер правительства России Сергей Иванов заявляет, что Россия настроена на диалог с Украиной по проблеме базирования Черноморского флота.

«Все чаще и чаще нам напоминают про 2017 год, - сказал Иванов на встрече в Севастополе. - Но эта дата определяется и должна решаться цивилизованным путем на основе взаимного согласия. Провокации, угрозы, шантаж и демагогия ни к чему хорошему никогда не приводили и не приведут. Поэтому мы не намерены играть с огнем, а настроены на поиск точек соприкосновения российских и украинских интересов».

Иванов убежден, что российский флот защищает рубежи как России, так и Украины. «И представить Черноморский флот без его главной базы в Севастополе сложно», - добавил он.

Газета.ру