Ющенко поздравил Елизавету II
День рождения бывает и два раза в год
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Ее Величество Милостью Божьей Королеву Великобритании, Северной Ирландии и других ее Владений и Территорий, Главу Содружества, Защитницу Веры ЕЛИЗАВЕТУ II с днем рождения.
Поздравление от имени украинского народа и лично от Президента размещено на его официальном сайте.
“Ваш жизненный путь всегда будет несомненным образцом человеческого патриотизма и мудрости, а преданное служение интересам своего народа будет служить вдохновеньем для будущих поколений”, - отметил глава Украинского государства, обращаясь к ЕЛИЗАВЕТЕ II.
Он выразил убеждение, что традиционно дружественные отношения между народами Украины и стран Содружества и в дальнейшем активно будут развиваться в интересах взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. “Поддержка Великобританией Украины в ее евроинтеграционных и евроатлантических устремлениях и восприятие нашего государства как стратегического партнера является ярким свидетельством особых взаимоотношений наших государств”, считает В.ЮЩЕНКО.
Президент Украины пожелал ЕЛИЗАВЕТЕ ІІ крепкого здоровья, вдохновения и успехов в государственной деятельности, а также согласия и процветания народу Великобритании.
*** Королева ЕЛИЗАВЕТА II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, однако уже многие годы день ее рождения отмечается в Объединенном Королевстве не только 21 апреля, но и в третью субботу июня.