Ющенко поздравил Елизавету II

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Ее Величество Милостью Божьей Королеву Великобритании, Северной Ирландии и других ее Владений и Территорий, Главу Содружества, Защитницу Веры ЕЛИЗАВЕТУ II с днем рождения.

Поздравление от имени украинского народа и лично от Президента размещено на его официальном сайте.

“Ваш жизненный путь всегда будет несомненным образцом человеческого патриотизма и мудрости, а преданное служение интересам своего народа будет служить вдохновеньем для будущих поколений”, - отметил глава Украинского государства, обращаясь к ЕЛИЗАВЕТЕ II.

Он выразил убеждение, что традиционно дружественные отношения между народами Украины и стран Содружества и в дальнейшем активно будут развиваться в интересах взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. “Поддержка Великобританией Украины в ее евроинтеграционных и евроатлантических устремлениях и восприятие нашего государства как стратегического партнера является ярким свидетельством особых взаимоотношений наших государств”, считает В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины пожелал ЕЛИЗАВЕТЕ ІІ крепкого здоровья, вдохновения и успехов в государственной деятельности, а также согласия и процветания народу Великобритании.

*** Королева ЕЛИЗАВЕТА II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, однако уже многие годы день ее рождения отмечается в Объединенном Королевстве не только 21 апреля, но и в третью субботу июня.