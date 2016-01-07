Миграционный кризис будет приоритетным вопросом при председательстве Нидерландов в ЕС - премьер

Миграция станет приоритетной темой во время председательства Нидерландов в ЕС. Об этом во время встречи, посвященной передаче руководства в Евросоюзе, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает "ТАСС".

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По его словам, "ряд шагов (для урегулирования миграционного кризиса) уже принято".

"Но мы должны усилить безопасность наших внешних границ и улучшить условия приема соискателей убежища, - сказал Рютте. - Это должно способствовать сокращению потока беженцев".

На отсутствие упоминания об Украине и России в выступлении руководителей ЕС обратил внимание брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет "Европейская правда".

"Ни слова про Россию и Украину во время представления планов на президентство Нидерландов от Юнкера, Тиммерманса и Рютте", - написал он в "Твиттере", добавляя, что лидеры упомянули Турцию.

Как сообщал УНИАН, 1 января председательство в Европейском Союзе на полгода перешло от Люксембурга к Нидерландам.