Порошенко поздравил Нидерланды с началом председательства в Совете ЕС
13:48, 01 января 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Нидерланды с началом председательства в Совете ЕС.
Порошенко поздравил Нидерланды с началом председательства в Совете ЕС / elligo.ru
Поздравление он разместил в своем Twitter.
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"Поздравляю Нидерланды с началом председательства в Совете Европейского Союза. Верю в солидарность с Украиной!", - написал глава государства в Twitter.
Вітаю Нідерланди з початком головування в Раді Європейського Союзу. Вірю в солідарність з Україною! pic.twitter.com/lvkb0uS1Y5
— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 января 2016
Как сообщал УНИАН, сегодня председательство в Европейском Союзе на полгода перешло от Люксембурга до Нидерландов.
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