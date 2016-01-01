Порошенко поздравил Нидерланды с началом председательства в Совете ЕС

Поздравление он разместил в своем Twitter.

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"Поздравляю Нидерланды с началом председательства в Совете Европейского Союза. Верю в солидарность с Украиной!", - написал глава государства в Twitter.

Вітаю Нідерланди з початком головування в Раді Європейського Союзу. Вірю в солідарність з Україною! pic.twitter.com/lvkb0uS1Y5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 января 2016

Как сообщал УНИАН, сегодня председательство в Европейском Союзе на полгода перешло от Люксембурга до Нидерландов.