ЕС назначил начальника полиции Вильнюса новым главой консультативной миссии в Украине

Соответствующее решение было принято в четверг в Брюсселе в рамках заседания Комитета по вопросам политики и безопасности, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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На этой должности литовец заменит венгра Кальмана Мижей (Kalman Mizsei) и начнет выполнять свои обязанности в Киеве с 1 февраля 2016 года.

Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины была официально основана 1 декабря 2014 года. В ее мандат входит поддержка украинских государственных органов в реформировании сектора безопасности.

Миссия является одним из центральных элементов ЕС в усилении поддержки украинской власти после Євромайдана. Она была основана в 2014 году после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое включает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Работа миссии направлена на укрепление и поддержку реформ государственных учреждений, таких, как полиция, правоохранительные органы, судебная власть в целом и прокуратура в частности. Этот процесс призван восстановить доверие украинского народа к службам безопасности, которые преследуются по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

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До назначения на эту должность Ланчинскас с января 2009 года был начальником Вильнюсского округа полиции, а до этого - заместителем генерального комиссара полиции Литвы. С 1998 по 2005 год он занимал должность начальника департамента международного сотрудничества и европейской интеграционной службы Литвы при Министерстве внутренних дел, где также был ответственным за участие Литвы в операциях по поддержанию мира и ее присоединения к Шенгену.