Российская Pepsico убрала с сайта карту с оккупированным Крымом в составе РФ

На данный момент на сайте все еще есть ссылки на оба варианта брошюры – русский и английский – но при попытке перейти по ним сайт сообщает, что страница не найдена, пишет Европейская правда.

Тем не менее, пересмотреть эти брошюры все еще можно в веб-архиве.

Как сообщал УНИАН, на схематической карте производственных мощностей, опубликованной на сайте Pepsi, аннексированный полуостров Крым включен в состав России.

Читайте такжеCoca-Cola официально извинилась за публикацию российским представительством карты РФ с оккупированным Крымом

Напомним, 30 декабря на официальной странице Coca-Cola в соцсети "Вконтакте" была опубликована карта России, на которой не был указан Крым, Калининградская область и Курильские острова.

После того, как российские пользователи начали массово высказывать свое недовольство ею, компания в ночь на 5 января опубликовала новую карту, на которой Крым был обозначен территорией РФ и принесла свои извинения перед россиянами.

"Уважаемые участники сообщества! Мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Карта исправлена! Надеемся на ваше понимание", – говорилось в сообщении.

После того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, все записи и комментарии на эту тему были удалены со страницы сообщества.

Это вызвало волну негодования среди украинских пользователей соцсетей, многие из которых призывали бойкотировать продукцию Coca-Cola.