Глава вильнюсской полиции возглавит в Украине миссию ЕС по реформированию правоохранительных органов - СМИ

Как сообщает DELFI, до конца января он планирует уехать из Литвы в Украину.

"Я выиграл конкурс на замещение должности руководителя миссии Европейского Союза в Украине. Это консультативная миссия. Мы будем предоставлять помощь Украине в реформировании правоохранительных органов: полиции, пограничных органов и других", - сказал Ланчинскас.

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В то же время, добавил он, 7 января Комитет политической безопасности ЕС, состоящий из послов ЕС, еще должен будет утвердить назначение.

Ланчинскас также сообщил, что отбор состоял из трех этапов: в первом кандидаты направляли свои резюме, во второй этап прошли шесть кандидатов. Они были приглашены в Брюссель на интервью с приемной комиссией.

"На третьем этапе остались два кандидата - я и представитель Чехии. Затем состоялась беседа с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Спустя пять дней после этого разговора я получил сообщение, что выбор пал на меня", - сказал он.

На вопрос, написал ли он уже заявление об уходе из полиции, Ланчинскас отметил: "Пока нет. Я с нетерпением жду решения Комитета, тогда напишу. Если решение будет положительным, то 1 февраля мне уже надо быть в Киеве. Контракт сроком на 1 год. Если все пойдет хорошо, он может быть продлен на срок до 3 лет".