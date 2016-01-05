Адвокат Корбана: Генпрокуратура открыла производство в отношении прокурора ГПУ Куценко и следователя Макеева

Генеральная прокуратура по заявлению адвоката лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана Оксаны Томчук открыла уголовное производство в отношении прокурора Генпрокуратуры Владислава Куценко и следователя по особо важным делам Николая Макеева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томчук сообщила журналистам после заседания Апелляционного суда Киева, где рассматривалась жалоба на решение об аресте Корбана сроком 60 суток.

"Мною было получено письмо от Генеральной прокуратуры Украины, датированное 29.12.2015 года: адвокату Томчук Оксане Валентиновне сообщение о начале досудебного расследования", - сказала адвокат.

По ее словам, в письме указано, что 28 декабря по поручению начальника 3-го следственного отдела Управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ Литвинюка начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий прокурором ГПУ Владиславом Куценко и следователем по особо важным делам ГПУ Николаем Макеевым.

Томчук пояснила, что речь идет о ее заявление, которое она подавала по результатам первого брифинга представителей Генпрокуратуры после задержания Корбана.

"Речь шла о том, что якобы у моего подзащитного были изъяты некие мифические вещи, в частности, речь шла о якобы оружии ... О том, что изымались денежные средства... То есть все те вещи, которые не изымались у господина Корбана, в соответствии с какими-либо протоколами, когда были проведены у него обыски", - сказала Томчук.

В связи с этим сторона защиты обращалась относительно незаконных действий этих должностных лиц.

"Сегодня в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело", - подчеркнула Томчук.

Также она заявила, что Куценко и Макеев обнародовали материалы, которые во время обыска в Корбана не изымались.

Она добавила, что Макеев провел еще один брифинг, на котором вновь "совершил аналогичное преступление, предусмотренное ст. 365 Уголовного кодекса Украины" (превышение власти или служебных полномочий - УНИАН), распространив материалы, которые не изымались при обыске у Корбана.

Также адвокат обратила внимание на обнародованное видео обыска в Корбана.

Томчук отметила, что "это не видео обыска, который совершалось в рамках уголовного производства в отношении господина Корбана".

"Если усилить и сделать стоп-кадр, и посмотреть, какие документы держат в руках следователи, то выяснится, что это касается умышленного убийства, заказного, которое произошло в Днепропетровске, бывшей совладелицы или директора рынка "Славянский", которое не имеет никакого отношения (к Корбану)", - сказала Томчук.

Таким образом, подчеркнула она, опубликованное прокуратурой видео обыска касается совсем другого уголовного производства, которое не касается Корбана.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера "УКРОП" Корбана и его родителей, а также в доме председателя правления "Фонда обороны страны" Павла Хазана.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен был находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Защита Корбана подала апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии его под стражу.

Сегодня, 5 января, Апелляционный суд Киева перенес на 13 января рассмотрение жалобы адвокатов Корбана на решение о содержании его под стражей.