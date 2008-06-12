Тимошенко считает, что в Standard&Poor's ей срезали оценку

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет снижение агентством Standard&Poor`s долгосрочного рейтинга Украины условным и субъективным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на пресс-конференции в Запорожской области.

«Все это достаточно условные и субъективные вещи… Это не единственное рейтинговое агентство в мире», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, сравнив результаты рейтингового агентства с данными соцопроса. При этом она подчеркнула, что результаты соцопросов, проводимых разными компаниями, очень часто существенно отличаются.

Объективной оценкой работы украинского правительства она назвала высокие экономические результаты, достигнутые за 5 месяцев. В частности то, что количество инвестиций в Украину с января по июнь увеличились в 4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вот это и есть оценка рейтинга Украины», - подчеркнула премьер.

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Standard&Poor`s снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с уровня ВВ- до уровня В+.

Кроме того, Standard&Poor`s снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в национальной валюте с уровня ВВ до уровня ВВ-. Прогноз рейтингов - стабильный.

Среди причин снижения рейтингов S&P называет недостаточные меры по борьбе с инфляцией.

Standard&Poor`s также подтвердил краткосрочные рейтинги Украины на уровне В по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг страны uaAA по национальной шкале.