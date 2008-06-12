Пятая часть Украины не знает, кто такой Балога

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ являются лидерами общественной поддержки.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова к результатам социологического исследования, проведенного с 30 мая по 7 июня этого года службой центра.

В ходе опроса респондентам ставился вопрос: «Поддерживаете ли Вы деятельность приведенных государственных деятелей, должностных лиц, политиков?». Предложенный перечень включал 13 фамилий.

В соответствии с полученными результатами, полностью поддерживают деятельность Ю.ТИМОШЕНКО 16,1% опрошенных, В.ЯНУКОВИЧА - 15,9%. При этом их отдельные действия поддерживают соответственно 27,2% и 28,3% респондентов.

О полной поддержке деятельности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО сообщили 6,3% граждан, которые приняли участие в опросе; о поддержке его отдельных действий сказали 31,7%.

Деятельность бизнесмена Рината АХМЕТОВА поддерживают соответственно 5,2% и 20,5% опрошенных; главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ - 1,0% и 12,0%; секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЁВОЙ - 6,4% и 25,6%; лидера блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслава КИРИЛЕНКО - 3,8% и 19,8%; лидера блока своего имени Владимира ЛИТВИНА - 9,3% и 36,1%; министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО - 6,7% и 22,6%; председателя СПУ Александра МОРОЗА - 2,6% и 19,0%; лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО - 8,2% и 21,3%; первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА - 6,1% и 20,7%; Председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА - 8,6% и 31,1%.

В то же время в ходе опроса о неподдержке деятельности Ю.ТИМОШЕНКО сообщили 49,3%; В.ЯНУКОВИЧА - 46,8%; В.ЮЩЕНКО - 53,1%; Р.АХМЕТОВА - 47,2%; В.БАЛОГИ - 49,2%; Р.БОГАТЫРЁВОЙ - 42,3%; В.КИРИЛЕНКО - 42,0%; В.ЛИТВИНА - 38,4%; Ю.ЛУЦЕНКО - 57,7%; А.МОРОЗА - 64,1%; П.СИМОНЕНКО - 57,9%; А.ТУРЧИНОВА - 49,4%; А.ЯЦЕНЮКА - 39,6 %.

Как оказалось, среди предложенных политиков и государственных деятелей наименее известен гражданам В.БАЛОГА: 22,6% опрошенных сказали, что не знают такого политика. Не смогли оценить его деятельность 15,2% респондентов. Соответственно 0,2% и 7,1% получила Ю.ТИМОШЕНКО; В.ЯНУКОВИЧ - 0,4% и 8,6%; В.ЮЩЕНКО - 0,3% и 8,5%; Р.АХМЕТОВ - 10,6% и 16,5%; Р.БОГАТЫРЁВА - 10,7% и 14,9%; В.КИРИЛЕНКО - 17,1% и 17,3%; В.ЛИТВИН - 2,4% и 13,9%; Ю.ЛУЦЕНКО - 2,1% и 10,9%; А.МОРОЗ - 1,0% и 13,3%; П.СИМОНЕНКО - 1,4% и 11,2%; А.ТУРЧИНОВ - 8,6% и 15,1%; А.ЯЦЕНЮК - 5,8% и 15,0%.

Социологи отмечают, что за последние годы уровень поддержки деятельности Ю.ТИМОШЕНКО достигал самих высоких показателей в апреле 2005 р.; доля тех, кто не поддерживает ее действия, достигала наивысшего значения в апреле 2007 г. После назначения на должность премьер-министра Украины поддержка действий этого политика заметно выросла и оставалась на достаточно высоком уровне до февраля этого года. В марте-апреле уровень ее поддержки заметно снизился, по сравнению с февралем, а в июне несколько снизился, по сравнению с апрелем.

Показатели поддержки действий В.ЯНУКОВИЧА несколько хуже, чем в конце прошлого года. С начала года поддержка его действий изменяется незначительно.

В течение 2008 г. наблюдается снижение поддержки действий Председателя Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮКА.