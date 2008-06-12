Тимошенко встретится с Соланой и Баррозу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в четверг, 19 июня, совершит визит в Королевство Бельгия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Еще продолжается работа над окончательной подготовкой визита, но я могу уже сейчас сказать, что в рамках визита запланировано проведение встречи премьер-министра Украины с Генеральным секретарем Совета ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, комиссаром Еврокомиссии по вопросам энергетики», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Кроме того, по его словам, в рамках участия Ю.ТИМОШЕНКО в саммите Европейской народной партии состоится ее встреча с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, президентом Европейского парламента Гансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ.

Также прорабатывается возможность проведения нескольких двусторонних встреч с руководителями правительств других стран, которые входят в состав Европейской народной партии, добавил вице-премьер.