Тимошенко сегодня будет в Запорожской области
05:28, 12 июня 2008Политика
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(программа поездки)
12 июня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО посетит с рабочей поездкой Запорожскую область.
Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, в ходе поездки премьер-министр встретится с административно-хозяйственным активом Запорожской области, а также проведет совещание по рассмотрению состояния дел и перспектив развития ядерной энергетики и атомной промышленности.
Ю.ТИМОШЕНКО также ознакомится с работой выделенного подразделения “Запорожская АЭС” ГП НАЭК “Энергоатом” и ходом строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.
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