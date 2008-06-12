Тимошенко сегодня будет в Запорожской области

12 июня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО посетит с рабочей поездкой Запорожскую область.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, в ходе поездки премьер-министр встретится с административно-хозяйственным активом Запорожской области, а также проведет совещание по рассмотрению состояния дел и перспектив развития ядерной энергетики и атомной промышленности.

Ю.ТИМОШЕНКО также ознакомится с работой выделенного подразделения “Запорожская АЭС” ГП НАЭК “Энергоатом” и ходом строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.