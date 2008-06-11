Ющенко: Украина выступает за неприкосновенность Антарктики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с руководителями делегаций и представителями Секретариата 31-й Консультативного совещания Договора об Антарктике.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Для нас уникальность Антарктики заключается в том, что она является зоной мирного международного научного сотрудничества, всемирным заповедником живой природы и сокровищницей первозданной красоты», - сказал В.ЮЩЕНКО в своем вступительном слове.

Он заверил участников встречи в том, что украинская сторона четко соблюдает все положения международного Договора об Антарктике, выступает за сохранение ее неприкосновенности и объединение усилий государств в изучении этого природного феномена.

Президент отметил, что на протяжении десятилетий украинские ученые делали собственный вклад в исследование антарктического пространства, и их деятельность чрезвычайно важна для Украинского государства.

«Я бы хотел, чтобы участие Украины в исследованиях, которые продолжаются в Антарктике, вы читали как проявление нашей ответственности за продвижение мировых научных знаний, развитие прикладных технологий и сохранение окружающей среды», - сказал Президент.

Он отметил, что такие исследования приобретают особую важность в связи с такими угрозами, как планетарные климатические изменения, в частности, глобальное потепление.

По словам В.ЮЩЕНКО, значительная часть исследований украинских ученых в Антарктике напрямую связана с выполнением Киотского протокола Украинским государством.

Президент поблагодарил правительства всех государств, с учеными которых сотрудничает Украина в рамках этих исследований, а также зарубежных ученых и национальных исследователей, которые обогащают украинскую науку и достойно представляют Украинское государство.

«Уверен, что усилия всех исследователей далекого ледового континента всегда будут примером великого служения человечеству, природе и нашему будущему», - сказал Президент.

Во встрече также приняли участие заместители главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ и Оксана СЛЮСАРЕНКО, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.