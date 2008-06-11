МИД России: химическое оружие - не повод волноваться

Министерство иностранных дел России считает надуманной обеспокоенность украинского внешнеполитического ведомства в связи со строительством объекта по уничтожению химического оружия в Брянской области.

Об этом идет речь в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

«Тревоги украинского МИД являются надуманными», - говорится в комментарии.

В российском МИДе отмечают, что еще 30 августа 2004 г. МИД России в ответ на поступивший запрос направил украинской стороне ноту с исчерпывающим пояснением относительно характера и предназначения объекта, возводимого в районе г. Почеп Брянской области. 29 декабря 2005 года российской стороной вновь в ответ на запрос МИД Украины была направлена еще одна нота относительно принимаемых мер по обеспечению экологической безопасности на объекте в г. Почеп.

В МИД РФ подчеркнули, что все работы на российских объектах, связанных с хранением химического оружия, ведутся в строжайшем соответствии с национальным российским законодательством, при соблюдении всех имеющихся общепринятых норм и правил, в сотрудничестве с компетентными и уполномоченными международными структурами.

Как сообщал УНИАН, 10 июня руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ выразил обеспокоенность строительством в Брянской области России в 70 км от государственной границы Украины объекта по уничтожению химического оружия.

«Это не может не тревожить украинскую сторону, поскольку связано с вопросами безопасности, вопросами экологии», - сказал он. МИД Украины направил ноту внешнеполитическому ведомству России с просьбой предоставить информацию, какой объект строится и каково его назначение. По словам В.КИРИЛИЧА, украинская сторона не получила ответа, в связи с чем направила повторную ноту с просьбой предоставить детальную информацию относительно этого объекта. «Для украинской стороны важно получить информацию, что за объект строится, каковы его технологические параметры, каковы его перспективы, чтобы совместно определиться относительно контроля экологической ситуации», - сказал В.КИРИЛИЧ.

По его словам, МИД Украины предлагает российской стороне создать совместную рабочую группу, которая могла бы на постоянной основе осуществлять мониторинг экологической ситуации на этом объекте.