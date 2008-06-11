Тимошенко хочет приравнять журналистов к врачам и священникам

Правительство сегодня на заседании одобрило проект закона о защите профессиональной деятельности журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Подготовлен проект закона, который создает возможность дополнительно социально защитить журналиста в определенных случаях его жизни. Предусмотрены также статьи, которые касаются невмешательства не только в профессиональную деятельность журналиста, но и в деятельность средств массовой информации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что в настоящее время действует 7 законов, регулирующих профессиональную деятельность журналиста. По ее словам, рассмотрений сегодня законопроект призван заменить собой эти разрозненные законодательные акты.

По ее словам, новый законопроект отменяет контроль за содержание информационных сообщений. «Я думаю, что для вас может быть интересным еще одно положение этого законопроекта о том, что журналисты будут защищены от любого административного давления, в том числе они, также как и врачи, психологи и священнослужители, не могут быть допрошены в качестве свидетелей», - подчеркнула глава правительства.

В тоже время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что одобренный сегодня документ «является только проектом закона и все журналисты могут присоединиться к его обсуждению».