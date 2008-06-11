Тимошенко требует назвать виновных в трагедии на шахте им.Засядько

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО возмущена тем, что до сих пор не названы виновные в трагедии на шахте имени Засядько.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила журналистам сегодня на пресс-конференции.

Она отметила, что председатель Госгорпромнадзора Сергей СТОРЧАК уже называл людей, которые по актам Госгорпромнадзора виновны в этой аварии. Что удивительно, добавила она, что против людей, которые в актах называют фамилии виновных, идут репрессии. «Против виновных людей нет никаких соответствующих шагов силовых структур, в том числе и Генпрокуратуры, но в тоже время против господина СТОРЧАКА, который первый раз честно назвал фамилии виновных, сегодня началась настоящая травля. Его увольняют, его практически репрессируют, возбуждают уголовные дела, угрожают», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что это происходит со стороны тех ветвей власти, которые должны были бы поддержать СТОРЧАКА в вопросе определения виновных в аварии.

«Я думаю, что сейчас на шахте имени Карла Маркса будут названы конкретные фамилии тех людей, которые дали команду сорвать пломбы на шахте, на которой было запрещено производить какие-либо работы», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что Генпрокуратура должна заниматься не «политическими репрессиями по заказу», а должна реагировать на акты госинстанций, которые называют фамилии виновных в той или иной трагедии.

Как сообщал УНИАН, в Донецке в результате трех взрывов на шахте имени Засядько 18 ноября, а также 1 и 2 декабря 2007 года погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей).