В Едином Центре призывают ВР не уходить на летние каникулы

Народный депутат Украины, член Президиума политической партии “Единый центр” Леся ОРОБЕЦ предлагает Верховной Раде не идти на летние каникулы, пока не будут приняты изменения в государственный бюджет-2008.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого центра”.

«Надеюсь, что у правительства хватит профессионализма, а у депутатов ответственности принять главный финансовый документ страны. Государство не может постоянно быть заложником коалиционных кризисов и политических игр», - сказала Л.ОРОБЕЦ.

По ее мнению, страна нуждается в безотлагательных стратегических мерах, в том числе взвешенном корректировании макроэкономических показателей на уровне госбюджета.

«Между тем, правительство по непонятным причинам в который раз возвращается к обострению конфликта между Кабмином и председателями областных государственных администраций на почве призывов к сдерживанию цен в ручном режиме», - сказала Л.ОРОБЕЦ.

«К сожалению, как и месяц назад, «крайней» в росте инфляции правительство пытается сделать местную власть, хотя очевидно, что административное вмешательство в экономику может дать лишь кратковременный эффект и слишком дорогой ценой: экономика уйдет в тень, а качество товаров снизится», - сказала она.

Л.ОРОБЕЦ также не советует впадать в эйфорию от «успехов» в борьбе с инфляцией: «Майские 1,3% имеют откровенно сезонное объяснение и, в то же время, более чем вдвое превышают показатели прошлых лет».

«Если мы в действительности хотим, чтобы антиинфляционная политика в государстве имела долговременные результаты, нужно наладить механизм сотрудничества правительства с губернаторами. Кабмин должен научиться не вызывать председателей ОГА в Киев, чтобы устраивать публичный разнос, а сотрудничать с ними ради улучшения ситуации в регионах», считает Л.ОРОБЕЦ.