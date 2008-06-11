Рудьковский отказался давать показания в суде

Сегодня Печерский районный суд Киева начал рассмотрение дела по обвинению экс-министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО в растрате государственных средств по сути.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания суд объявил резулятивную часть обвинительного заключения.

В свою очередь Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил, что не понимает сути предъявленных ему обвинений: «Мне непонятно, что я сделал неправильно». При этом экс-министр отметил, что не признает себя виновным.

Кроме того, он отметил, что на этой стадии исследования материалов обвинения в суде он не будет давать показания, а намерен сделать это после выступлений всех свидетелей и изучения всех материалов дела.

Между тем представители обвинения предложили суду установить следующий порядок хода судебного процесса: сначала заслушать показания Н.РУДЬКОВСКОГО, потом - свидетелей, потом - изучить материалы дела и перейти к дебатам. В свою очередь адвокаты подсудимого предложили сначала допросить гражданского истца (предприятие, которое предоставляло услуги для полетов – УНИАН), затем опросить свидетелей, исследовать материалы дела и допросить Н.РУДЬКОВСКОГО.

Суд, заслушав мнения сторон участниц процесса, установил, что сначала будут объявлены письменные показания Н.РУДЬКОВСКОГО, заслушаны объяснения гражданского истца, объяснения свидетелей и исследованы письменные доказательства по делу.

После объявления письменных показаний Н.РУДЬКОВСКОГО последний отреагировал на них, сказав, что «во время допроса в прокуратуре на меня оказывалось моральное давление и ответы мои были неуверенные». Тем не менее, суд продолжил процесс в установленном им порядке.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату средств в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки на самолете по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и выдвинуто обвинение.

Прокуратура Киева завершила расследование уголовного дела, возбужденное в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, и 20 марта передала его на рассмотрение в Печерский суд Киева.