Грищенко: разговоры о ПДЧ нужно вести не в Москве, а в Брюсселе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО подчеркивает, что разговоры о присоединении Украины к плану действий по членству в НАТО нужно вести не в России, а в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО сказал на брифинге в Секретариате Президента.

Посол подчеркнул, что с Россией Украина может вести лишь консультации и убеждать, что никакие действия Украины не будут направлены против России.

При этом он заметил, что понимает, насколько это будет нелегко.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что необходимо вести диалог с Россией и изменить тональность. «Необходимо найти возможность, чтобы мы не обменивались обвинениями через СМИ, а наши лидеры имели время и желание встречаться и вести диалог, тот диалог, который позволит осознать сущность логики своего партнера», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он также видит своим заданием уменьшить «поле расхождений и расширить поле сотрудничества». Это же, по словам К.ГРИЩЕНКО, касается и договора о дружбе между странами, и пребывания на территории Украины Черноморского флота, а также вопросов, связанных с экономическим сотрудничеством, в частности вступления Украины в ВТО и намерений России присоединиться к этой организации.