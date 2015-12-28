"Суд" оккупантов дал условный срок крымскому татарину за участие в беспорядках 26 февраля 2014

Об этом говорится в сообщении самозваной "прокуратуры Республики Крым".

"Установлено, что осужденный 26 февраля минувшего года участвовал в массовых беспорядках под стенами Государственного совета республики (в то время - Верховный совет), в ходе которых сам непосредственно применил насилие в отношении двух лиц. В целом же в результате противоправных действий организатора и участников массовых беспорядков двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - сказано в нем.

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Юнусов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества) и приговорен к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, которое применено условно.

"Приговор изучается прокуратурой на предмет соответствия его закону", - отмечается также в сообщении.