Суд перенес избрание Мосийчуку меры пресечения на 25 января

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила сегодня судья Екатерина Москаленко, удовлетворив таким образом ходатайство защиты Мосийчука.

Адвокаты предоставили справку из больницы о том, что их подзащитный находится в реанимации и проходит реабилитацию после проведенной операции.

Также защита Мосийчука выступила с заявлением о необходимости передать дело для дальнейшего расследования в Национальное антикоррупционного бюро в связи с тем, что за Мосийчуком сохраняется статус народного депутата.

Следующее судебное заседание должно начаться в 16:00 25 января.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого истек 15 ноября. Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на дальнейшем содержании Мосийчука под стражей.

В то же время Высший административный суд 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

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