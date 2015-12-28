Суд снова отказал стороне защиты Корбана в обеспечении безотлагательного судебно-медицинского обследования

05:15, 28 декабря 2015
Политика
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Следственный судья Днепровского районного суда города Киева Оксана Бирса вновь отказала стороне защиты лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана в обеспечении безотлагательного судебно-медицинского обследования и отложения судебного заседания на 10:00.

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Как передает корреспондент УНИАН, судья пояснила, что решение об обеспечении судебно-медицинского обследования можно принимать на стадии судебного производства.

Судья Бирса пояснила, что сейчас происходит стадия досудебного производства.

Она подчеркнула, что эти две стадии не являются тождественными, поэтому она отказала в удовлетворении ходатайства.

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Решение суда обжалованию не подлежит.

В свою очередь сторона защиты начала заявлять об отводе судьи Бирсы.

Адвокат Алексей Шевчук заявил: "В связи с тем, что вы нарушили принципы сторон, а также нарушили стадию рассмотрения, ваша честь, учитывая то, что вы не даете возможность защиты выразить свое ходатайство, я заявляю вам отвод".

Адвокат подчеркнул, что считает судью предвзятой по отношению к стороне защиты.

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Судья отказалась объявлять себе отвод.

Сторона защиты продолжает настаивать на отводе судьи Бирсы.

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